Erfolgs-Podcast „Darf‘s ein bisserl Mord sein?“

Die nächste Folge erscheint am 27. April in Kooperation mit „Verbrechen von nebenan“, einem deutschen Podcast. Darin wird es sich um Jack Unterweger drehen. Zukünftige Folgen führen in die USA der 1930er Jahre, in die deutschen Wälder und nach Japan. "Im Mai werde ich mit der Kabarettistin Lisa Schmid in einem Interview über den Tod sprechen und ich hoffe, dass ich Martin Moder von den Science Busters oder die Sängerin und Schauspielerin Pippa Galli bald als Gast für eine reguläre Episode bei mir haben kann."