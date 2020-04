Leben in Tokio

Paischer beendete nach Olympia 2016 in Rio seine Karriere, lebt heute mit Freundin Noriko in Tokio, wo er im Sportmarketing arbeitet. Von der Metropole, die wie Wien 23 Bezirke, aber deutlich mehr Bewohner als ganz Österreich hat, schwärmt er:„Es ist die sicherste Großstadt der Welt. Alles ist absolut sauber. Und es gibt noch Respekt.“ Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele kann der 38-jährige Salzburger den Sommer 2021 schon gar nicht mehr erwarten: „Olympia in Tokio wird ein Genuss.“