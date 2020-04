Michael Steffny kann das Startsignal für den Histo Cup 2020 kaum erwarten. „Noch weiß niemand, wann es mit dem Training, geschweige denn mit Rennen wieder losgeht. Aber für diesen Tag wollen wir gerüstet sein“, setzt er alle Hebel in Bewegung, um am letzten Juli-Wochenende die Saison eröffnen zu können. Den Salzburgring hat er sich für diesen Termin bereits reserviert. „Vieles hängt auch davon ab, ob ausländische Teams und Fahrer einreisen dürfen. Wir haben hier vor allem sehr viele Deutsche am Start.“