Angesichts der sinkenden Corona-Zahlen in Kärnten wurde am Mittwoch der Stufenplan für das Öffnen der Klagenfurter Bäder veröffentlicht: Schon am 1. Mai öffnet das Lorettobad am Wörthersee, das große Strandbad und das Strandbad Maiernigg folgen am 18. Mai.