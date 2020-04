Absagen hart getroffen

Dass die Rad-Saison für den Grazer durch Corona so viele Einschränkungen hat, trifft ihn hart: „Die Absagen von der Österreich-Rundfahrt und der Radliga haben mich hart getroffen. Gerade auf solche Events arbeitet man das ganze Jahr hin“, ist der 28-Jährige geknickt. An mögliche „Geisterrennen“ glaubt Rabitsch währenddessen nicht: „Rennen ohne Zuschauer sind in unserem Sport kaum umsetzbar. Auch wenn du die gesamte Strecke absperrst, wird es immer Menschen geben, die zuschauen.“ Doch das ist derzeit ohnehin nur Zukunftsmusik, der professionelle Radsport steht still. Bis dahin sattelt Rabitsch eben zum Veloblitz-Fahrer um…