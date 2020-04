Getroffen wurde die Entscheidung „auf Basis der von den Black Wings am Montag vorgelegten konkretisierten Unterlagen hinsichtlich der getätigten baulichen Investitionen“, hieß es in dem Schreiben. Sollten sich die beiden Parteien einigen, könnte es sein, dass gleich zwei Topklubs in der gleichen Halle tätig sein werden. Der neu gegründete Eishockey-Verein Linz, der um eine Aufnahme in die EBEL angesucht hat, will ja auch dort seine Heimstätte haben.