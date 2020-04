Jagen oder gejagt werden? Das ist die Frage in Sonys asymmetrischem Mehrspieler-Shooter „Predator: Hunting Grounds“, der am 24. April für die PS4 und den PC erscheint. Spieler können darin mit Freunden ein gemeinsames Feuerteam bilden, um gefährliche Missionen abzuschließen, oder selbst in die Rolle des Predator schlüpfen und auf die Jagd gehen. Dabei ist auch Crossplay zwischen den beiden Plattformen möglich. Wir zeigen den offiziellen Launch-Trailer.