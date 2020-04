Sechs Schlafzimmer, Whirlpool für zehn Personen

Dort hat Familie Gates am Strand von Del Mar nördlich von San Diego das 43-Millionen-Dollar-Anwesen erworben, das zuvor der Ex-Frau eines texanischen Milliardärs gehörte. Die 540-Quadratmeter-Villa bietet sechs Schlafzimmer, eine große Terrasse direkt am Strand und einen Whirlpool für zehn Personen. Das Anwesen in San Diego liegt nur ein Stück von einer - Gates‘ Tochter Jennifer ist Springreiterin - 18-Millionen-Dollar-Pferdefarm im kalifornischen Rancho Santa Fe entfernt, die Bill und Melinda Gates 2014 gekauft haben.