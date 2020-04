Es handle sich um eine Zelle der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas. Der Jüngste der Männer verfüge auch über einen israelischen Personalausweis. Die Männer hatten sich den Angaben zufolge beim Studium an der Universität Bir Zeit bei Ramallah kennengelernt. Unter anderem hätten sie Sprengstoffanschläge auf das Teddy-Stadion in Jerusalem sowie auf israelische Soldaten geplant. Das jüngste Mitglied der Zelle habe im Dezember ein Fußballspiel in dem Stadion besucht, „um die Möglichkeiten eines Anschlags zu prüfen“, hieß es in der Mitteilung.