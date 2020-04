Als wären Homeoffice und Homeschooling nicht schon genug der Herausforderung, fühlen sich manche Kremser jetzt auch noch durch lauten Baustellenlärm belästigt. Vor einer Woche wurden die Baumaschinen in der Ringstraße nämlich wieder angeworfen und der absolute Albtraum vieler arbeitender Eltern somit zur bitteren Realität. „Schon seit Beginn dieses Jahrtausends steht fest, dass die Straße saniert werden muss. Trotzdem wurde das Projekt immer wieder um Jahre verschoben. In der aktuellen Ausnahmesituation konnte man auf einmal nicht noch ein paar Wochen warten“, wandten sich die verärgerten Anrainer an die „Krone“.