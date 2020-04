47 Künstler interpretieren gemeinsam Mega-Hit

Das Lied für das ehrenamtliche Projekt wurde dabei bewusst gewählt, um Solidarität auszudrücken und um an das Gemeinschaftsgefühl zu erinnern. „Bei der Auswahl des Liedes haben wir bewusst ‘Insieme‘, was ja übersetzt ‘gemeinsam‘ heißt, von Toto Cutugno gewählt, um einen Beitrag zum Zusammenhalt in Europa zu leisten und unsere Solidarität mit Italien auszudrücken“, erzählt Initiator Martin Oberneder von Room66. Einmal jährlich öffnet das Tonstudio im 23. Bezirk seine Pforten für ein solches Gemeinschaftsprojekt. Oberneder ergänzt lächelnd: „Dieses Jahr wurde besonders viel Kreativität und Einfühlungsvermögen bewiesen. Die Produktion gestaltete sich komplizierter als die letzten Jahre, da nicht alle am selben Ort waren. Das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen!“