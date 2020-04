Auch in Italien ist eine Debatte über Pläne der Regierung entbrannt, im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eine Tracking-App einzusetzen. Die Anwendung soll auf freiwilliger Basis heruntergeladen und zunächst in mehreren italienischen Regionen getestet werden, wie Premier Giuseppe Conte am Mittwoch vor dem Parlament bestätigte. „Wir werden dafür sorgen, dass Bürgern, die die App nicht herunterladen wollen, daraus keine Einschränkungen oder Benachteiligungen entstehen werden“, versicherte der parteilose Premier vor dem Parlament.