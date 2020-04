Afterwork-Events in Wien werden digitalisiert

Das Home-Office wird in den nächsten Wochen noch fixer Bestandteil in großen und kleinen Firmen sein. Damit sich Kollegen, Freunde oder der persönliche Draht zur Firmencommunity nicht verliert, bietet Wiener Gastronomieexperte Johannes Paul Rittenauer online nun komplette Servicepakete in verschiedensten Bestellmengen an, um ein gemeinsames Afterwork digital schmackhaft zu machen.