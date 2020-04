„Fühlt sich nicht so verdient an“

Am Ende holte Kristoffersen aber immerhin zwei Kugeln. Im Slalom- und Riesentorlauf-Weltcup war er nicht zu schlagen. „Das ist etwas Besonders“, jubelt er über sein Technik-Double. „Aber ich habe die Slalomkugel auch schon 2016 gewonnen und dieses Mal fühlt es sich nicht so verdient an wie mit einer kompletten Saison.“