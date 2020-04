Die Ängste um eine Wiederaufnahme des Betriebs der ÖBB-Tauernschleuse zwischen Böckstein in Salzburg und Mallnitz in Kärnten nach der Corona-Sperre dürften sich am Mittwoch in Luft aufgelöst haben. Der Betrieb der Autoverladung durch den Bahntunnel werde mit 4. Mai wieder „im gewohnten Takt“ erfolgen, sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums.