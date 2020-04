Die junge Frau überwies am 20. April einen geringen Geldbetrag auf ein bekanntes Konto. Kurze Zeit später stellte sich fest, dass anstatt der geplanten Überweisung, vier, nicht von ihr in Auftrag gegebene Transaktionen durchgeführt wurden. Sofort alarmierte sie die Polizei. „Als Geldempfänger waren in zwei Fällen niederländische und in den zwei anderen Fällen schwedische Gelddienstleister angeführt“, so ein Polizist. Trotz der Rückbuchung eines Teilbetrages, entstand dem Opfer ein Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro.