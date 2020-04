Fünf Hausdurchsuchungen

Der 34-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz sowie der 41-Jährige aus Graz-Umgebung stehen nach monatelangen Ermittlungen im Verdacht, über Jahre hinweg vorerst in Wohnungen und in der Folge in einem abgelegenen Einfamilienhaus Marihuana in großem Stil produziert zu haben. Dieses verkauften sie im Großraum Graz. Bislang forschten die Kriminalisten insgesamt 20 Abnehmer aus - diese werden angezeigt. Bei insgesamt fünf Hausdurchsuchungen konnten zwei Indoor-Plantagen und 250 Gramm Marihuana sichergestellt werden.