Für Bodybuilding-Star Klaus Drescher stand eigentlich die Qualifikation zum „Mr. Olympia“ bevor, doch aufgrund der Krise wurden alle Veranstaltungen abgesagt. „Ich habe bereits alle Flüge gebucht und war bereit“, so Drescher. Auch das von ihm initiierte Fitness-Seminar mit Bodybuilder Shawn Ray, welches im März in Wien hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt. „Es ist schade, aber am meisten tun mir die Leute leid, welche nicht zu ihren Familien können. Besonders die älteren Menschen, die jetzt allein sind“, erzählt Drescher. Nun wird eben fleißig zu Hause trainiert, um für die nächsten Wettbewerbe wieder fit zu sein.