Messi: „Fake News“

Von einem möglichen Messi-Engagement in Italien war in der jüngeren Vergangenheit die Rede. Der Argentinier räumte mit den Gerüchten, die in internationalen Medien für Aufsehen sorgten, jedoch sofort auf. Zu einem Tweet von „TNT Sports“, bei dem es um einen bevorstehenden Barcelona-Abschied ging, platzierte der Argentinier die Worte „Fake News“. Er sprach von Lügen.