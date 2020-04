Von keinem Fremdverschulden gehen die Ermittler nach dem Brand im Wiener Donauzentrum aus, der am Montag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt hatte. Das Feuer war im Zuge von Arbeiten am Dach ausgebrochen, und zwar an der gleichen Stelle des Gebäudes, wo bereits im Vorjahr Flammen gewütet hatten.