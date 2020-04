Ähnliche Methoden in Niederlanden und USA

Die Wissenschaftler wollen nun weitere Untersuchungen über die Stabilität des Virenerbguts in Abwasserproben durchführen. Zudem sollen österreichweit Abwasserproben in unterschiedlicher räumlicher und zeitlicher Auflösung gesammelt und analysiert werden, um die Grundlagen für ein abwasserepidemiologisches Monitoring zu schaffen. Sie erhoffen sich davon, ein regionales Wiederaufflammen der Epidemie frühzeitig zu erkennen und damit die Gesundheitsbehörden bei ihren Entscheidungen über Maßnahmen zu unterstützen. Ähnliche Methoden zum Nachweis von SARS-CoV-2 im Abwasser sind bereits in den Niederlanden und den USA in Erprobung.