Das Wetter bei uns in Kärnten ist dafür optimal. Wolkenloser Himmel ist vorausgesetzt. Also sollte man sich dieses (Natur-)Schauspiel nicht entgehen lassen. Ab 22 Uhr sind nämlich bis zu 18 Sichtungen pro Stunde möglich - oder rechnerisch ausgedrückt: Alle drei Minuten könnte ein Wunsch in Erfüllung gehen (wenn man daran glaubt).