„Können Bedarf mit Freiwilligen decken“

Die Zahl der Freiwilligen, die sich daraufhin gemeldet hatten, sei so groß gewesen, dass man nun den Bedarf an außerordentlichen Zivildienern im Mai decken könne, ohne den Dienst bestehender Zivildiener zu verlängern, so Köstinger: „Zu den derzeit eingesetzten 3500 außerordentlichen Zivildienern werden ab Mai zusätzlich rund 1000 weitere Zivildiener in Einrichtungen gebraucht. Wir haben freiwillige Meldungen von 2500 jungen Männern für diesen Zeitraum, wir werden den Bedarf der Einrichtungen also vollständig mit Freiwilligen abdecken können.“