Der Bezirk Fairfield County in Connecticut gilt mit rund 8500 bestätigten Corona-Fällen als das Epizentrum des Bundesstaates für die Verbreitung des Virus. Bis heute gibt es mehr als 20.000 bestätigte Fälle in in dem US-Staat, der unmittelbar an New York City grenzt, wo die Zahl der Infizierten mit mehr als 139.000 sogar jene in der chinesischen Provinz Hubei, dem Ursprungsort des Ausbruchs, übersteigt.