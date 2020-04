Am Sonntag sind nach langem Hin und Her und trotz Corona-bedingt eingestelltem Flugverkehr rund 50 Flüchtlingskinder und -jugendliche in Hannover gelandet. Es sind Kinder, die auf der Flucht von ihren Eltern oder Geschwistern getrennt wurden, oder auch solche, die sich alleine bis nach Europa durchgeschlagen haben und danach in einem der tristen Flüchtlingscamps in Griechenland ihr Dasein fristeten. So weit die Fakten.