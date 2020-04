Man habe mehrfach um „Zahlen, Daten und Fakten“ gebeten und darum, was die Entscheidungsgrundlagen, wer die Experten und was die Berechnungsgrundlagen sind, so Meinl-Reisinger: „Was ist die Strategie, was sind die Modelle?“ Die NEOS-Chefin erwartet sich in „einer Phase, in der wir auf Sicht fahren, dass die Zahlen wöchentlich auf den Tisch gelegt werden“. Statt ein „Bittstellertum“ zu institutionalisieren, müsse die Regierung „endlich für umfangreiche Information und Transparenz“ sorgen.