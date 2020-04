Die kleine Sophie ist beim Spielen mit dem Roller hingefallen. Deshalb wird sie von ihrer Mama ins Krankenhaus gebracht. Sophie hat Angst, weil sie nicht weiß, was auf sie zukommt. Doch dann taucht plötzlich das nette Eichhörnchen Schorschi auf und erzählt ihr, wie die Dinge in der Kinderstation ablaufen. Jetzt, wo Sophie weiß, was sie erwartet, folgt sie ihrer Mutter ganz unbeschwert in die Klinik.