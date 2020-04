Selbst ein Denkmal gesetzt

Mit der Umsetzung der Idee, Tirol als Land der Berge im Radio, Fernsehen und in seinen veröffentlichten Büchern zu dokumentieren, hat er sich selbst ein Denkmal gesetzt, das wohl so lange erhalten bleiben wird, wie Tirol als das Land der Berge in unserem Bewusstsein erhalten bleibt. „Seine Initiative, sein Durchsetzungsvermögen und seine Kontaktfreudigkeit haben seinen Erfolg geprägt und rechtfertigen es, die Erinnerung an ihn aufleben zu lassen“, betonen seine Freunde.