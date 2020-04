In einem Video auf „RTL.de“ berichtet Oliver Pocher, dass er noch an den Corona-Folgen leidet. Er sagte, er sei „okay, aber ich habe immer noch so ein leichtes Kratzen oder so ein Gefühl auf der Lunge. Das hab ich schon mehrfach erzählt. Wo ich nicht weiß, ist es psychosomatisch oder bilde ich mir das Ganze nur ein oder ist es wirklich.“ Deshalb sei er noch einmal zum Arzt gegangen. Dabei kam heraus: „Es ist sowohl ein Geräusch zu hören als auch eine Lungeneinschränkung vorhanden. Und das behalten wir weiter im Auge.“