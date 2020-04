Nur wenige Geschäfte profitieren

Auch der Handelsverband sieht einen verhaltenen Start der Geschäfte. In den vergangenen sieben Tagen seien vor allem „sehr stark lebensnotwendige Produkte“ gekauft worden, erklärte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Die erste Woche sei gut für Baumärkte, Buchhändler, Brillenfachgeschäfte, Sportartikelhändler, Spielwarenbetriebe und Papierwarenläden gelaufen. Verhaltene Nachfrage habe es hingegen in den Mode- und Schuhgeschäften sowie in Elektroläden gegeben.