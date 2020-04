Bereits vor Monaten nahm das Unglück von Ilse Weil seinen Lauf. Sie meldete ihre Bankomatkarte bei der BAWAG als verloren. Eine Neue beantragte die 66-Jährige nicht, bei der Post-Filiale in Poysdorf, Bezirk Mistelbach, kam sie auch so an ihr Geld – bis die Post Anfang April mit einer eigenen Bank startete. Ihr Pensionsgeld war für Ilse Weil unerreichbar. „Es hieß immer nur, ich solle zur BAWAG-Filiale in das 60 Kilometer entfernte Stockerau fahren. Aber ich habe nur ein Moped – und mit einer Vollmacht fährt mir in der Coronakrise niemand so weit.“ In ihrer Verzweiflung meldete sich Weil bei der „Krone“ – und in Rücksprache mit der BAWAG konnte eine rasche Lösung erzielt werden. Das Geld wurde auf das Konto ihres Mannes überwiesen, eine neue Karte ist unterwegs.