„Das ist ein Lichtblick in diesen turbulenten Zeiten“, erklären Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und IV-Präsident Thomas Salzer. Doch die Perspektiven sind unsicher. Probleme bei den Lieferketten – die „Krone“ berichtete – sowie Zurückhaltung bei Investitionen trüben das Bild. Was die künftige Produktionsauslastung betrifft, zeigen sich viele Firmen aber vorsichtig optimistisch. Knapp die Hälfte der Befragten geht davon aus, in den nächsten neun Monaten eine Auslastung von 75 bis 100 zu erlangen. Allerdings gaben 27 Prozent an, noch keine Aussagen über ihre Produktionsauslastung in diesem Zeitraum geben zu können. Zwischenbilanz von Landesrat Jochen Danninger: „Unsere Industriebetriebe hielten auch während des Lockdowns den Wirtschaftskreislauf aufrecht.“