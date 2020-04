Auch der erzwungene Umzug ins Home-Office, den viele Arbeitnehmer wegen der Corona-Krise vornehmen mussten, schlägt sich in der App-Statistik nieder. Die Nutzung der Business-Apps verdoppelte sich (plus 105 Prozent). Die Zahl der Installationen legte um 70 Prozent zu. Das schlägt sich auch in den Umsätzen der App-Hersteller nieder. Die Zahl der Bezahlvorgänge („Revenue Events“) stieg um 75 Prozent. „Viele Nutzer entscheiden sich für Premium-Versionen, um im Home-Office ohne Einschränkungen mit den Apps arbeiten zu können.“