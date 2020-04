Ernüchterung der Bevölkerung ist groß

Internationale Medien berichteten zuletzt, dass Bolsonaro in seiner Politik wohl darauf setze, dass seine größten Unterstützer in der weißen Mittelklasse in Brasilien zu finden seien, die sich ohnehin am besten gegen das Coronavirus schützen könne. Prutsch sieht diese Einschätzung mit Skepsis: Bolsonaros Wahlsieg 2018 sei nicht nur der weißen Mittelklasse zu verdanken, sondern auch vielen armen Menschen in Favelas. Vielmehr hoffte man auf mehr Sicherheit im Land, nun ist genau das Gegenteil eingetreten. Die Ernüchterung ist so groß, dass momentan nicht einmal 30 Prozent der Bevölkerung für Bolsonaro stimmen würden.