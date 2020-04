Allen Warnungen zum Trotz tappen immer wieder gutgläubige Menschen Internetbetrügern in die Falle. So auch ein 57-jähriger Mann aus Gleisdorf. Der Oststeirer wollte heuer im Februar sein gesamtes Erspartes über eine Internetplattform mit angeblichen Bezug zu einer Elektronikfirma in der Schweiz gewinnbringend anlegen - doch daraus wurde nichts.