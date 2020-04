Der 42-Jährige aus Villach war Dienstagnachmittag bei einer Verwandten in Velden am Wörthersee zu Besuch. Die beiden trafen sich an einem Tisch im Freien und konsumierten laut 50-Jährigen reichlich Alkohol. Mit der Zeit wurden die beiden immer lauter. Gegen 21.20 Uhr beschwerte sich der 50-jährige Nachbar der Verwandten. Daraufhin flog die Faust. Der Villacher schlug mit seiner Hand gegen ein Fenster des Nachbarn und beschädigte dieses. Dem nicht genug, bedrohte er und dessen Frau (50) mit dem Umbringen. Er wurde angezeigt!