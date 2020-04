Stundenlang wird dieser Tage in der Kärnten Werbung beraten, wie man die heurige Tourismussaison retten kann. Da passt es gut, dass Kärnten bei den Österreichern hoch im Kurs steht. Denn laut Kanzler Sebastian Kurz sollte man den Sommerurlaub heuer so gut es geht in Österreich verbringen (siehe Seiten 2/3 und 8). Ein Blick auf die Zugriffszahlen von Hotelplattformen zeigt: 44 Prozent der Österreicher interessieren sich für einen Urlaub in Kärnten, gefolgt von der Steiermark mit 14 und Salzburg mit 13 Prozent.