„Wir sind schockiert, dass die iranischen Behörden einmal mehr ihre internationalen Verpflichtungen missachtet haben, indem sie einen jugendlichen Straftäter hingerichtet haben“, so die UN-Sonderberichterstatter Javaid Rehman und Agnes Callamard am Dienstag in einer Erklärung in Genf. Sie hätten die iranische Regierung und Justiz wiederholt auf die „Eindeutigkeit“ des Völkerrechts hingewiesen, erklärten Callamard und Rehman. „Die Anwendung der Todesstrafe bei minderjährigen Straftätern ist streng verboten und ihre Ausübung eine ungeheuerliche Verletzung des Rechts auf Leben.“