Die neuen Eigentümer der insolventen Gaißauer Bergbahnen planen Millionen-Investitionen. Bei den nur wenige Kilometer entfernten Zinkenliften am Dürrnberg ist an derartige Großprojekte derzeit nicht zu denken – die Sommerrodelbahn „Keltenblitz“ aber sollte in diesem Jahr eigentlich in neuem Glanz erstrahlen.