Die Zahl der Todesopfer durch den Schusswaffenangriff in der kanadischen Provinz Nova Scotia am vergangenen Wochenende hat sich nach Angaben der Polizei auf 23 erhöht. „Wir glauben, dass es 23 Opfer gibt, darunter ein 17-jähriges“, teilte die Polizeibehörde RCMP am Dienstag in Ottawa mit. Zunächst hatte die Polizei die Zahl der Todesopfer durch die Bluttat mit 18 beziffert.