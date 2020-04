Zwei Gruppen in verschiedenen Räumen

Das oberste Gebot lautet Abstand. So sollen in den Räumen nur noch zwölf Tische stehen, die Schüler sollen mindestens einen Meter voneinander entfernt sitzen. Geht sich das nicht aus, müssen zwei Gruppen gebildet werden. Der Unterricht findet in zwei verschiedenen Klassenzimmern statt. Prüfungen wie Unterricht sollen überhaupt weitläufig auf alle nutzbaren Gebäudebereiche ausgedehnt werden. Generell soll es zu so wenig persönlichen Begegnungen wie nötig kommen. Außerdem muss ein präziser Sitzplan erstellt werden, um zu dokumentieren, welche Person sich an welcher Position in welchem Raum aufgehalten hat.