Voller Erfolg für Florian Peterstorfer. In der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ überzeugte der Welser alle fünf Investoren: Florian Gschwandtner, Hans Peter Haselsteiner und Co. stiegen beim Unternehmen des 39-Jährigen namens Die Imkerei ein. Insgesamt räumte Peterstorfer damit also 124.000 Euro ab, die in die Weiterentwicklung der Produkte fließen.