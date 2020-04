Rettung über das Dach

Mit Hilfe einer Leiter kletterten die Polizisten auf das Dach, öffneten dort eine Lichtkuppel und kamen so in das Haus. Bei der Durchsuchung konnte die verletzte Pensionistin hinter einer verschlossenen Türe festgestellt werden. Da eine Öffnung der Türe von innen nicht möglich war, wurde von außen eine Fensterscheibe im ersten Stock eingeschlagen. So gelangten die Polizisten zu der Verletzten.