Zu trocken, zu nass, zu stürmisch: Die immer dichtere Abfolge von Wetterkapriolen bringt die Natur langsam an ihre Grenzen und sorgt in Land- und Forstwirtschaft zusehends für Probleme. Derzeit fehlen in Teilen Kärntens bis zu 95 Prozent der gewohnten Niederschlagsmengen - die Folgen wirken bedrohlich.