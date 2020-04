Nur noch etwa ein Fünftel der Uferlinie des Wörthersees könne, so die Einschätzungen des Kärntner Instituts für Seenforschung, als natürlich eingestuft werden. Der Rest wurde verbaut oder negativ durch Menschenhand beeinflusst. Die Österreichischen Bundesforste wollen dem See mit Hilfe eines Projektes ein Stück Ursprünglichkeit zurückgeben. „Kürzlich ist es gelungen, ein weitgehend naturbelassenes, fast 500 Quadratmeter großes Grundstück am Nordufer des Wörthersees aus privater Hand zu erwerben“, so Georg Schöppl, Finanz- und Immobilienvorstand der Bundesforste.