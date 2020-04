Herbst unrealistisch

„Der von beliebte Rummel, wie wir ihn gewohnt sind, ist aus heutiger Sicht schwer vorstellbar. Darum halte ich es - Stand jetzt - auch für unrealistisch, dass es im September den Urfahrmarkt geben wird“, meint der Linzer Vize-Bürgermeister Bernhard Baier. Und damit könnte das Volksfest dasselbe Schicksal erleiden, wie das Oktoberfest in München, das abgesagt wurde. „Noch haben wir keinen Zeitdruck. Die Organisationsarbeiten für unseren Herbstmarkt beginnen in der ersten Juni-Hälfte, und da werden wir dann diskutieren und entscheiden, wie wir vorgehen wollen“, so Baier weiter. Derzeit sitzen Schausteller wie Ludwig Rieger gezwungenermaßen zu Hause, anstatt ihren Gästen mit 55 Mitarbeitern Freude zu bereiten.