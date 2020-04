Die Regierung hat am Dienstag einen nächsten Ausblick für das langsame Hochfahren der Republik geliefert. Bei weiter guten Zahlen sollen die strengen Ausgangsbeschränkungen mit 30. April enden, Schulen, Kirchen und Gastronomie in der Folge ihre Pforten öffnen. Sehen wir also bald Familie und Freunde wieder?