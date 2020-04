Nun wird die Causa auch zu einem Politikum: Mario Kunasek, Parteichef der steirischen FPÖ, wird bei der Landtagssitzung am 5. Mai die für den Pflegebereich zuständige Landesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) dazu befragen. „Die Vorwürfe sind derart schwerwiegend, dass es einer sofortigen Aufarbeitung auf allen Ebenen bedarf“, meint Kunasek. „Insbesondere erwarten sich die Menschen eine Erklärung, warum die Kontrollmechanismen in diesem Fall versagt haben und ob an der Entziehung der Pflegeheimbewilligung gearbeitet wird.“ Auch die Grünen haben Fragen an die Landesrätin zu Corona in Pflegeheimen gestellt.