Die Nerven einiger Talbewohner wurden bis aufs Äußerste strapaziert. Denn schon vor dem vergangenen Wochenende drohte in gewissen Bereichen eine Lebensmittelknappheit. In dieser Situation bot der Hubschrauberunternehmer Roy Knaus an, gratis Lebensmittel ins Tal zu fliegen, da er ja ohnehin Mitarbeiterflüge dorthin durchführe.