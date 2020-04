Die Zahl der Herzinfarktpatienten in Österreich hat sich - wie die ÖKG berichtet - im März um 40 Prozent verringert. Genau genommen hat sich die Zahl der in den Spitälern mit Herzinfarkt aufgenommen Patienten reduziert. Dieses Ergebnis wurde in 17 Herzkatheter-Zentren unter Berücksichtigung von insgesamt 700 Erkrankten ermittelt.